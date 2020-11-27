Через те, що Україна досі не отримала запланованих у бюджеті запозичень, до кінця року у кошторисі бракує 3 млрд доларів, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю BBC News Україна. Водночас він наголосив, що уряд має план, як завершити цей рік так, щоб можна було профінансувати всі видатки, передбачені в бюджеті, по максимуму.

«Я не сиджу в рожевих окулярах і не вішаю, як то кажуть [локшину], не хочу вас обманювати. Не все в нас так просто. Є затримки, складнощі… І ми думаємо, як закрити цей місяць, як фінансувати наступний. Ситуація непроста, абсолютно непроста. Я нікого не обманюю, просто кажу, що так склалося, що значна сума коштів до цього часу нам не надійшла. Мова про більш як 3 млрд доларів США, які були закладені у нас в бюджеті», – сказав міністр.

Марченко також уточнив, що називає суму в доларах, бо йдеться про «ті зовнішні запозичення, які наразі не надійшли на наші рахунки».

Коли у червні цього року Україна отримала понад 2 млрд доларів першого траншу за програмою stand-by від МВФ, очікували, що до кінця цього року Київ зможе отримати ще дві порції позики. Проте цього поки що не сталося.

Міністр фінансів також підтвердив прогрес у нинішніх переговорах з МВФ, зокрема, щодо головних параметрів бюджету на наступний рік. Водночас він назвав ще кілька питань, потрібних для того, щоб МВФ відновив кредитування України. Вони стосуються функціонування антикорупційного бюро та Нацбанку.

Сергій Марченко не виключив можливості отримання чергової порції позики від МВФ до кінця року, але зауважив, що «більш імовірним сценарієм, я б сказав, дуже високо ймовірним, що нам вдасться домовитися у поточному році, у нас буде місія і ці кошти будуть вже в наступному році».

Нагадаємо, для того, щоб Україна отримувала транші, потрібно виконувати певні вимоги. Зокрема, продовжити пенсійну, медичну, освітню й антикорупційну реформи.