Міністерство фінансів заявило про успішне завершення перемовин із Міжнародним валютним фондом щодо проекту бюджету на 2021 рік. Про це повідомила прес-служба міністерства.

Погодження бюджету було однією з головних умов для початку перегляду з МВФ програми stand-by, визначення дати візиту місії Європейського департаменту фонду та отримання наступного траншу.

«Основний акцент перемовин стосувався формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних показників – рамки доходів, видатків і дефіциту. У цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ», – йдеться у заяві Мінфіну.

Нагадаємо, що 10 червня Рада директорів МВФ погодила нову кредитну програму для України stand by розміром 5 млрд доларів та терміном на 1,5 роки. Кошти планують перерахувати чотирма траншами.Майже одразу Україна отримала 2,1 млрд першого траншу.

Два наступні мали надійти до кінця 2020 року на загальну суму 3,5 млрд доларів, а четвертий транш – у 2021 році. Але зараз цей процес фактично поставлений на паузу.

Для того, щоб Україна отримувала транші, потрібно виконувати певні вимоги. Зокрема, продовжити пенсійну, медичну, освітню, антикорупційну реформи.