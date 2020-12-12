Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавірусу. Про це 12 грудня на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн. доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни», – написав Ляшко.

МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП «Укрвакцина» та приватні компанії – для забезпечення доступу до обладнання для ультра-холодного зберігання, із температурним режимом -60/-80 градусів Цельсія.

«Жодна вакцина в світі не розроблялась так швидко, як вакцина від COVID-19...Це дає надію на подальші наукові винаходи в профілактиці інфекційних хвороб. Але тепер міжнародна спільнота повинна встановити новий стандарт доступу і справедливого розподілу цих вакцин. Доступ до Covid-вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров’я. Україна повноцінний член цієї команди», – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що основний сценарій вакцинації від Covid-19 в Україні буде здійснюватися за рахунок мобільних бригад.

Лише завдяки таким бригадам вдасться досягти показника у близько 800 тис. вакцинованих на місяць.