Основний сценарій вакцинації від Covid-19 в Україні буде здійснюватися за рахунок мобільних бригад. Про це в ефірі «Україна 24» заявив в.о. голови ЦГЗ Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин.

За його словами, основний сценарій буде реалізовуватися за рахунок мобільних бригад.

Лише завдяки таким бригадам вдасться досягти показника у близько 800 тис. вакцинованих на місяць.

«В середньому мобільні бригади при максимальному залученні зможуть вакцинувати близько 800 тис. осіб на місяць. Якщо будемо залучати стаціонарні пункти щеплення або кабінети щеплення, то до мільйона щеплень щомісяця. Це плюс мільйон», – зазначив Кузін.

Таким чином, в Україні зможуть вакцинувати близько 2 млн осіб щомісяця.

Також Кузін назвав строки широкого доступу до вакцини від коронавірусу в Україні. Вона з'явиться в аптеках не раніше осені 2021 року.

8 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX на вакцину від Covid-19. Йдеться про 8 млн доз, якими провакцинують 4 млн українців.