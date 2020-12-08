Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX на вакцину від Covid-19. Про це 8 грудня повідомив ЦГЗ України.

Внаслідок активного залучення Центру громадського здоров’я було зібрано більшу частину необхідних даних для формування заявки, завдяки якій наша країна зможе отримати необхідні дози вакцини від Covid-19 для 20% населення. Йдеться про 8 млн доз, якими провакцинують 4 млн українців.

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) сформувала критерії для визначення пріоритетних груп людей, які першочергово отримають вакцину. На основі цих рекомендацій було визначено 12 пріоритетних груп населення, які сукупно охоплюють майже 21 млн людей (20 866 390), або 50% населення України.

До них входять працівники сфери охорони здоров’я, військові, освітяни, люди похилого віку та особи, які проживають у соцзакладах, люди із супутніми захворюваннями тощо.

Другу частину заявки до COVAX буде подано 14 грудня 2020 року. Участь у світовій ініціативі COVAX забезпечить вакцинами лише 20% населення, тому уряд України продовжує розробляти комплексний національний план і з іншими сценаріями, аби забезпечити доступ пріоритетних груп до вакцинації.