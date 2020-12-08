Міністр охорони здоров’я Максим Степанов попросив тимчасову повірену у справах США в Україні Крістіну Квін допомогти наданням вакцини «у режимі тестування». Про це повідомляєпрес-служба МОЗ.

Степанов просить розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин у «режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях». Він наголосив, що країна перебуває «у надскладних умовах» через російську агресію.

Як кажуть у МОЗ, Крістіна Квін запевнила, що вона та її команда зроблять все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти Covid-19 у найкоротші терміни. Вона обіцяє вже невдовзі провести нараду з урядом США щодо постачання вакцини в Україну. Там мають обговорити терміни та об’єми поставки.

Водночас Квін похвалила МОЗ України за відмову від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань.

Також повірена у справах України зазначила, що її команда допоможе МОЗ опрацювати алгоритм та напрацювати план дій щодо логістики та планів вакцинації.