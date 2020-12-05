Уряд планує вакцинувати від Covid-19 половину населення до кінця 2021 року
Україна отримає вакцину від коронавірусу, ймовірно, на початку другого кварталу наступного року
Суспільство — Юрій Братюк, сьогодні, 19:041
В Україні у 2021 році планують вакцинувати від коронавірусу половину населення. Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За планами міністерства охорони здоров'я, за 2021 рік зробити щеплення вакциною від Covid-19 повинні 20,9 млн людей, які входять у різні групи ризику по професійним ознакам, у зв'язку з різними захворюваннями та віком.
В ці категорії входять:
- медпрацівники, включаючи співробітників, які безпосередньо беруть участь у боротьбі з Covid-19 – 402,2 тис. осіб;
- військовослужбовці-учасники Операції об'єднаних сил – 41 тис. осіб;
- працівники соціальної сфери – 156,9 тис. осіб;
- особи, які проживають у закладах тривалого догляду, і персонал цих закладів – 136,5 тис. осіб;
- люди у віці від 60 років і старше – майже 9,8 млн осіб;
- вчителі та інші працівники галузі освіти – 1,43 млн осіб;
- працівники критично важливих структур держбезпеки (військові, поліція, Нацгвардія, СБУ і Держслужба з надзвичайних ситуацій) – 570,7 тис. осіб;
- ув'язнені під варту в СІЗО або в'язницях і співробітники цих установ – 65,8 тис. осіб;
- дорослі від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями – 6,37 млн осіб;
- інші професійні групи і категорії населення – 1,72 млн осіб.
Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що приблизно 20 млн українців будуть вакциновані від коронавірусу за бюджетні кошти.
Україна отримає вакцину від коронавірусу, ймовірно, в кінці першого або на початку другого кварталу наступного року.
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