В Україні у 2021 році планують вакцинувати від коронавірусу половину населення. Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За планами міністерства охорони здоров'я, за 2021 рік зробити щеплення вакциною від Covid-19 повинні 20,9 млн людей, які входять у різні групи ризику по професійним ознакам, у зв'язку з різними захворюваннями та віком.

В ці категорії входять:

медпрацівники, включаючи співробітників, які безпосередньо беруть участь у боротьбі з Covid-19 – 402,2 тис. осіб;

військовослужбовці-учасники Операції об'єднаних сил – 41 тис. осіб;

працівники соціальної сфери – 156,9 тис. осіб;

особи, які проживають у закладах тривалого догляду, і персонал цих закладів – 136,5 тис. осіб;

люди у віці від 60 років і старше – майже 9,8 млн осіб;

вчителі та інші працівники галузі освіти – 1,43 млн осіб;

працівники критично важливих структур держбезпеки (військові, поліція, Нацгвардія, СБУ і Держслужба з надзвичайних ситуацій) – 570,7 тис. осіб;

ув'язнені під варту в СІЗО або в'язницях і співробітники цих установ – 65,8 тис. осіб;

дорослі від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями – 6,37 млн осіб;

інші професійні групи і категорії населення – 1,72 млн осіб.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що приблизно 20 млн українців будуть вакциновані від коронавірусу за бюджетні кошти.