Приблизно 20 млн українців будуть вакциновані від коронавірусу за бюджетні кошти, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Всі категорії ризику – це близько 20 мільйонів осіб. Ми вважаємо, що їх треба вакцинувати і потрібно вакцинувати за рахунок держбюджету», – сказав Степанов увечері в п’ятницю, 4 грудня, в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», пише «Сегодня».

За його словами, насамперед вакцину отримають громадяни в групах ризику: старші за 60 років, які страждають хронічними захворюваннями, а також за професійною ознакою (медики, педагоги).

Також міністр сказав, що він буде вакцинуватися.

«Я, слава Богу, не належу до “групи ризику. Я перехворів. І моє завдання, щоб ми вакцинували, насамперед, тих людей, які цього потребують. Але я буду вакцинуватися», – сказав Степанов, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, що Польща, Чехія і Німеччина вакцинуватимуть усіх своїх громадян безкоштовно.

Україна отримає вакцину від коронавірусу, ймовірно, в кінці першого або на початку другого кварталу наступного року.