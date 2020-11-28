Вакцина від коронавірусу буде безкоштовною для всіх жителів Чехії. Про це 28 листопада повідомив міністр охорони здоров'я країни Ян Блатни, пише radio.cz.

Спочатку безкоштовна вакцинація була передбачена тільки для декількох верств населення. Але згодом уряд вніс корективи у ці плани і тепер вакцинація буде безкоштовною для всіх.

Переважно витрати на щеплення покриватимуться за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування.

«Передбачається, що кожен буде вакцинований безкоштовно або за кошти соціального страхування, причому вакцинація не буде обов'язковою», – зазначив міністр.

Він закликав жителів країни взяти активну участь у вакцинації, на це також буде спрямована просвітницька кампанія уряду, яка розпочнеться найближчим часом.

Нагадаємо, що американська авіакомпанія United Airlines почала доставляти чартерними рейсами вакцину від коронавірусу компаній Pfizer та Biontech на склади до Європи та США.

Мова йде про поставку на склади в американському штаті Мічиган та в Бельгії. Також планується здійснювати поставки в штат Вісконсін та у Німеччину. Це робиться для того, аби забезпечити швидку доставку вакцини після схвалення американськими та європейськими регуляторами.