Раніше компанії Pfizer та Biontech заявили, що уклали угоду із США та ЄС на поставку вакцини від коронавірусу

Американська авіакомпанія United Airlines почала доставляти чартерними рейсами вакцину від коронавірусу компаній Pfizer та Biontech на склади до Європи та США. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Авіакомпанія почала перевозити вакцину ще у п’ятницю, 27 листопада. Мова йде про поставку на склади в американському штаті Мічиган та в Бельгії. Також планується здійснювати поставки в штат Вісконсін та у Німеччину. Це робиться для того, аби забезпечити швидку доставку вакцини після схвалення американськими та європейськими регуляторами.

Крім того, United Airlines отримала дозвіл на перевезення у п’ять разів більше сухого льоду, аніж дозволено, для утримання вакцини у низькій температурі, передає Fox News. Зазначимо, що для зберігання вакцини необхідний суперхолод, тобто не менше -70°С.

Коли схвалять вакцину наразі не відомо, однак раніше Pfizer заявила, що готова поширити вакцину протягом декількох годин після реєстрації.

Нагадаємо, 11 листопада компанії Pfizer та Biontech заявили, що уклали угоду із Європейським Союзом щодо постачання 300 млн доз вакцини від Covid-19. Ще раніше компанії підписали контракт із США на постачання 100 млн доз. Поставка має розпочатися наприкінці поточного року за умови схвалення її регуляторами.

Єврокомісія розподілить дози вакцин BNT162b2 серед країн-членів ЄС, які вирішили її придбати, після схвалення Європейським агентством з лікарських засобів. Початок поставок запланований на кінець 2020 року.