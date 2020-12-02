Громадяни Польщі зможуть добровільно та безкоштовно провакцинуватися від Covid-19

Польща безкоштовно провакцинує власне населення від коронавірусу. Уряд підписав відповідні угоди із компаніями Pfizer/BioNTech, AstraZeneca та Johnson & Johnson про поставку близько 45 млн доз вакцини. Про це у середу, 2 грудня, повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Polsat.

Вакцини будуть безкоштовними та добровільними, а більшість із них видаватимуться у двох дозах. Моравецький також запевнив, що громадяни Польщі зможуть зареєструватися на вакцинацію від коронавірусу онлайн.

Першими будуть вакцинувати лікарів, пенсіонерів віком від 60 років та працівників силових відомств Польщі. За словами Моравецького, вартість закуплених Польщею вакцин становить 5–10 млрд злотих (1,076 – 2,1 млрд євро). Ця цифра не остаточна, бо залежатиме від того, скільки доз вакцини придбає Польща.

«Covid-19 – це найбільший виклик. Тому ми заощадили гроші у багатьох інших статтях бюджету, щоб мати гроші вже, щоб оплатити ці вакцини», – заявив Матеуш Моравецький.

Під час першої хвилі вакцинації у Польщі планують щепити від 6 до 7 млн осіб.

До слова, окрім Польщі, про намір безкоштовно провакцинувати своє населення раніше заявила Чехія.

Нагадаємо, 2 грудня стало відомо, що Велика Британія першою в світі схвалила використання вакцини Pfizer та вже замовила 40 млн доз. Цього достатньо, щоб вакцинувати 20 млн людей (по дві ін’єкції кожному). Найближчим часом має бути доступно близько 10 млн доз, а перші дози надійдуть найближчими днями.

Компанії Pfizer та BioNTech оголосили про успішне випробування вакцини від Covid-19 ще на початку листопада 2020 року. Розробники стверджують, що її ефективність становить понад 90%.

Вона повинна зберігатися при температурі -70°C і транспортуватися у спеціальних коробках, упакованих у сухий лід. Після доставки її можна зберігати до п’яти днів у холодильнику. Цю вакцину вже доставляють на склади Європи та США. Попередньо відомо, що ціна 300 млн доз цієї вакцини, які планує закупити ЄС, становить близько 4,6 млрд євро.

Також нагадаємо, що, окрім Pfizer та BioNTech, відомо про успішні випробування ще двох вакцин від коронавірусу – Moderna й Astra Zeneca. До слова, попередньо відомо, що Україна отримає вакцину від коронавірусу не раніше травня 2021 року.