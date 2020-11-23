Вакцина, розроблена Оксфордським університетом, захищає 70% людей від інфікування коронавірусом. Про це повідомляє ВВС.

Відзначається, що Оксфордські дослідники розробили вакцину приблизно за 10 місяців. Уряд Великобританії попередньо замовив 100 млн доз цієї вакцини, чого достатньо для імунізації 50 млн осіб.

Під час досліджень задіяли понад 20 тис. волонтерів – половина з Великої Британії, решта з Бразилії. Було зареєстровано 30 випадків Covid-19 у людей, які отримали дві дози вакцини, і 101 випадок у людей, які отримали фіктивну ін'єкцію.

За словами дослідників, це говорить про 70% захисту .Також зазначається, що ефективність зросла до 90% у групі добровольців, яким спочатку давали половину дози, а потім повну дозу. Але чому так сталося, поки незрозуміло.

«Це одночасно і тріумф, і розчарування після того, як вакцини від Pfizer і Moderna показали 95% захисту. Однак оксфордська вакцина набагато дешевша, її легше зберігати і доставити в будь-який куточок світу, ніж дві інших. Таким чином, вона як і раніше буде відігравати значну роль в боротьбі з пандемією, якщо буде схвалена регулюючими органами», – заявили науковці.

Зараз у Великій Британії готові до відправки 4 млн доз. Однак спершу вакцину повинні схвалити регулюючі органи. Відзначається, що це станеться в найближчі тижні.

Першими планують вакцинувати підопічних і персонал будинків літніх людей. За ними – медичних працівників, а також людей, які старші 85 років, і так далі за віковими групами.

Нагадаємо, 9 листопада фармакологічна компанія Pfizer відзвітувала про понад 90% ефективності вакцини від коронавірусу Covid-19, яка розробляється спільно з німецькою біотехнічною компанією BioNTech.

Слідом за вакциною від Pfizer та BioNTech американська компанія Moderna заявила про успішність своєї вакцини на 95%.