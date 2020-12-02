Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила коронавірусну вакцину Pfizer для широкого використання, повідомляє в середу, 2 грудня, BBC.

Британський медичний регулятор MHRA заявив, що вакцина, яка забезпечує до 95% захисту від хвороби Covid-19, безпечна для використання вже з наступного тижня.

Імунізація може розпочатися протягом декількох днів для людей з груп високого ризику, наприклад – людей похилого віку в будинках престарілих.

Велика Британія вже замовила 40 млн доз вакцини. Цього достатньо, щоб вакцинувати 20 млн людей (по дві ін’єкції кожному). Найближчим часом має бути доступно близько 10 млн доз, а перші дози надійдуть до Великої Британії найближчими днями.

Відомо, що національна служба здоров’я Великої Британії готова почати вакцинацію на початку наступного тижня.

Хоча вакцинація от-от почнеться, люди все одно повинні зберігати пильність і слідувати правилам, щоб зупинити поширення коронавірусу, наголошують експерти.

Нагадаємо, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про успішне випробування вакцини від Covid-19 на початку листопада 2020 року. Розробники стверджують, що її ефективність становить понад 90%.

Вакцина, виготовлена в Бельгії, повинна зберігатися при температурі -70°C і транспортуватися у спеціальних коробках, упакованих у сухий лід. Після доставки її можна зберігати до п’яти днів у холодильнику.

Також нагадаємо, що, окрім Pfizer та BioNTech, відомо про успішні випробування ще двох вакцин від коронавірусу – Moderna й Astra Zeneca.

До слова, попередньо відомо, що Україна отримає вакцину від коронавірусу не раніше травня 2021 року.