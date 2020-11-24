Великі міжнародні авіакомпанії після відкриття кордонів заявили, що вимагатимуть від мандрівників довідку про щеплення від коронавірусу, коли вакцина стане доступною. Про це представники компаній розповіли журналістам CNN.

Національний авіаперевізник Австралії вимагатиме від майбутніх міжнародних туристів перед польотом довідку, що вони вакциновані від Covid-19. Генеральний директор авіакомпанії Алан Джойс сказав, що цей крок буде необхідним, коли вакцини від коронавірусу стануть доступними.

Qantas також розглядає можливість змінити правила обслуговування пасажирів, щоб «попросити людей зробити щеплення, перш ніж сідати в літак». Зараз компанія розглядає можливість того, що пасажири отримають «паспорт вакцинації», який міститиме інформацію про вакцину і про те, чи буде вона прийнятною для тієї чи іншої країни.

Представник AirAsia розповів CNN, що коли вакцина стане доступною, авіакомпанія перегляне вимоги до пасажирів міжнародних поїздок.

Найбільший авіаперевізник Нової Зеландії Air New Zealand заявив, що «новини про розробку вакцини» дуже надихають, і зазначив, що уряди повинні визначати, коли і як безпечно знову відкривати кордони. Компанія продовжує тісно співпрацювати з владою з цього питання.

Поки невідомо, чи стане вакцинація від коронавірусу міжнародним стандартом для подорожей. Проте Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) заявила, що «цифрова перепустка здоров’я», яка міститиме інформацію про вакцинацію, є ключем до відкриття кордонів. Зараз розробка такої перепустки під назвою Travel Pass перебуває на завершальній стадії.

IATA наголошує, що теперішні правила, за яких різні країни вимагають результатів різних видів тестів є заплутаними. До того ж, немає змоги перевіряти справжність довідок із результатами тестів, що призводить до шахрайства на цьому ринку. Тому IATA має намір поєднати цю інформацію в єдиній інформаційній інфраструктурі з єдиними правилами.