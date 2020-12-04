Верховна Рада схвалила за основу і в цілому законопроект, який дає можливість прискорити доступ до отримання вакцини від Covid-19.

За законопроект №4314 на засіданні 4 грудня проголосували 270 нардепів.

Закон дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти Covid-19.

Документ буде діяти протягом періоду карантину, встановленого Кабінетом міністрів через пандемію коронавірусу.

На думку голови парламентського комітету ВР Михайла Радуцького, прийняття законопроекту також зменшить навантаження на систему охорони здоров'я.

Згідно з законом, МОЗ має провести експертизи матеріалів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусу, а також вакцин або інших препаратів для профілактики коронавірусної хвороби та суттєвих поправок до них, за умови подання таких матеріалів, викладених українською чи англійською мовою, у строк до п’яти календарних днів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина повинна з'явитися в Україні у кінці першого, або на початку другого кварталу 2021 року.

За його словами, Україна отримає близько 8 млн доз по глобальній ініціативі COVAX. Також Степанов запевнив, що міністерство знаходиться на стадії фіналізації домовленостей зі світовими виробниками вакцин, які пройшли третю стадію клінічних випробувань, зокрема Pfizer.