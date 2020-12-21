Уряд веде переговори щодо посередництва Польщі в отриманні Україною вакцини від коронавірусу, як допомогу від ЄС. Про це під час брифінгу 21 грудня заявив глава представництва України в ЄС Микола Точицький.

Точицький пояснив, що вакцину від коронавірусу Європейський Союз надаватиме «третім країнам» через державу-посередника і для України це може бути саме Польща.

«ЄС розробляє механізм надання або продажу третім країнам вакцини, що передбачено кожною з шести угод Єврокомісії з виробниками. Ми, як країна, є у пріоритеті виділення вакцини як мінімум в першу чергу для лікарів та людей похилого віку. Цей механізм може бути готовий в середині січня», – сказав Точицький.

Він пояснив, що Україна, за умовами угоди, повинна буде забезпечити умови для зберігання вакцини, в тому числі сховища із наднизькими температурами, як це необхідно, наприклад, для вакцини Pfizer/Biontech.

Точицький також нагадав, що європейські партнери надали Україні 190 млн євро допомоги для боротьби з пандемії коронавірусу. Зокрема, відбулося переобладнання 27 лабораторій, також було надано допомогу у вигляді наборів для тестування.

За попередніми даними, Україна може почати вакцинацію від коронавірусу раніше, ніж передбачалося. У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що перші щеплення будуть зроблені вже в лютому 2021 року.

Глобальна ініціатива COVAX щодо вакцинації проти коронавірусної хвороби вже затвердила заявку України на отримання 8 млн доз вакцини, якою зможуть безкоштовно прищепити 4 млн українців із груп ризику.