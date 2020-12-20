Лідкарів та медсестер планують вакцинувати першими

Вакцинація від коронавірусу в Польщі може розпочатися наступної неділі, 27 грудня. Про це заявив головний радник прем’єр-міністра з питань Covid-19 Анджей Горбан, передає телеканал Polsat News.

«Маю абсолютну надію, що 27 грудня перший поляк буде вакцинований від коронавірусу», – заявив Горбан.

Він уточнив, що першими планують вакцинувати лікарів та медсестер.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що уряд Польщі затвердив національну програму вакцинації від коронавірусу. Згідно з положеннями, дорослі і діти у віці від 12 років будуть вакциновані добровільно і безкоштовно.

Польща уклала п’ять контрактів на закупівлю вакцин проти коронавірусу з виробниками: Astra Zeneca (16 млн доз), Janssen Pharmaceutica NV (16,98 млн доз), Pfizer/BioNTech (16,74 млн доз), CureVac (5,65 млн доз), Moderna (6,69 млн доз). Всього це понад 62 млн вакцин.

Орієнтовна вартість складає близько 2,4 млрд злотих. Закупівлі будуть профінансовані з державного бюджету.