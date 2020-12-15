Уряд Польщі затвердив національну програму вакцинації від коронавірусу, яка передбачає чотири етапи. Про це 15 грудня повідомляє TVN24.

Згідно з положеннями стратегії, дорослі і діти у віці від 12 років будуть вакциновані добровільно і безкоштовно.

Спочатку вакцинуватиметься медичний персонал, працівники соціальних служб. Після цього щеплення робитимуть старшим особам (віком від 60 років), а також військовослужбовцям.

На наступному етапі вакцинуватимуться професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією. Крім того, на цьому етапі вакцинуватимуться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання (хвороби легень, цукровий діабет, онкологічні захворювання, ожиріння).

Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення країни.

Польща уклала п'ять контрактів на закупівлю вакцин проти коронавірусу з виробниками: Astra Zeneca (16 млн доз), Janssen Pharmaceutica NV (16,98 млн доз), Pfizer/BioNTech (16,74 млн доз), CureVac (5,65 млн доз), Moderna (6,69 млн доз). Всього це понад 62 млн вакцин.

Орієнтовна вартість складає близько 2,4 млрд злотих. Закупівлі будуть профінансовані з державного бюджету. Польський уряд розраховує, що процес загальної вакцинації, швидше за все, почнеться в першому кварталі 2021 року.