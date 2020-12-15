Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) планує затвердити вакцину Pfizer/BioNTech для використання у Євросоюзі до католицького Різдва. Про це стало відомо німецькому виданню Bild.

За інформацією видання, регулятор ЄС планує затвердити препарат 23 грудня. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан також заявив на прес-конференції, що він сподівається, що ЄС отримає схвалення вакцини до Різдва.

Очікується, що вакцинація в Німеччині та низці інших країн ЄС розпочнеться ще цього року, ймовірно, 26 грудня.

На початку грудня агентство ЄС повідомило, що планує ухвалити рішення щодо застосування вакцини Pfizer/BioNTech до 29 грудня, а щодо вакцини Moderna – до 12 січня.

Після цього Німеччина розкритикувала регулюючий орган ЄС за зволікання із процесом схвалення вакцини.

Німеччина створила понад 400 центрів вакцинації та активізувала близько 10 тис. лікарів та медичного персоналу для початку масових щеплень. Однак відсутність дозволу регулятора є перешкодою для початку програми вакцинації.

Вакцинація препаратом Pfizer/BioNTech вже відбувається в США, Великобританії і Канаді.