В США офіційно розпочалась процедура вацинації населення від коронавірусу. Перші партії вакцини від Covid-19 американської фармацевтичної компанії Pfizer відправили в 636 заздалегідь визначених місць по всій країні. Про це пише Reuters.

Робітники на фабриці Pfizer в Мічигані почали пакувати перші партії вакцини в сухий лід близько 6:30 ранку за місцевим часом. Три вантажівки з піддонами з охолодженими вакцинами в коробках виїхали із заводу в місті Каламазу о 8:29 ранку в супроводі співробітників служби безпеки.

У рамках процесу робітники діставали з морозильника картонні коробки «розміром з піцу», що містять ампули з вакциною. Вони поміщали їх у великі сині холодильники, після чого їх пакували в коробки і маркували.

Очікується, що цього тижня Pfizer доставить близько 2,9 мільйона доз через служби UPS і FedEx.

Згідно з рекомендаціями центру з контролю та протидії захворюванням, першими вакцинуватимуть лікарів і мешканців будинків престарілих – це найголовніша місцева група ризику. Крім того, щеплять високопосадовців, зокрема з Білого дому. Вони на собі продемонструють, що переконані в безпечності вакцини, аби люди не боялися.