У Канаді держава виплачуватиме компенсацію, якщо після вакцинування у пацієнтів будуть серйозні побічні ефекти, повідомило Агентство національного здоров’я країни.

Це правило поширюватиметься на всі затверджені Департаментом охорони здоров’я вакцини від коронавірусу. Така програма повинна забезпечити усіх канадців у справедливому доступі до підтримки в тих рідкісних випадках, коли вони відчувають побічну реакцію на вакцину.

До слова, програма підтримки тих, у кого спостерігалися побічні ефекти від вакцин, останні 30 років діє у провінції Квебек. Також подібні програми діють у понад 20 країнах світу.

У повідомленні агентства наголошується, що у Канаді ліцензовані лише вакцини, наукові дані яких були ретельно та незалежно перевірені. Вакцини також ретельно контролюються на ринку, і їх можна швидко вивести з ринку, якщо виявлять проблеми безпеки. Незважаючи на суворість клінічних випробувань та прекрасну практику введення вакцин, невелика кількість людей відчує побічну реакцію після щеплення. Цей ефект може бути викликаний самою вакциною або її введенням.

«Як і будь-які ліки, вакцини можуть спричинити побічні наслідки та реакцію. Іноді можлива також бурхлива побічна реакція на щеплення. Вірогідність цього є дуже низькою – менше одного випадку на мільйон – і ми зобов’язані допомогти, якщо це трапиться», – пояснили в агентстві.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Канаді розпочнеться 15 грудня. Більшість населення країни отримає вакцину від коронавірусу до вересня 2021 року.

Наразі в Канаді офіційно схваленою є вакцина від Covid-19 виробництва компаній Pfizer і BioNTech.