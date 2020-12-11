З вівторка, 15 грудня, в Оттаві та Торонто два медзаклади розпочуть робити своїм працівникам щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech. Про це повідомив прем’єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд, пише «Укрінформ».

«Зважаючи на затвердження департаментом охорони здоров’я Канади вакцини проти Covid-19, а також те, що провінція запровадила усі необхідні безпекові заходи, ми очікуємо, що перші дози прибудуть протягом найближчих днів. Починаючи з вівторка, вони будуть використані в Університетській мережі охорони здоров’я та Оттавському госпіталі для вакцинування медиків, які обслуговують заклади тривалого догляду та інші локації із високим ризиком зараження», – заявив Форд.

Нагадаємо, що 10 грудня Канада схвалила використування вакцини Pfizer і BioNTech. Першу партію вакцини обсягом 249 тис. доз планують розподілити між регіонами, в яких зафіксували найбільшу кількість захворювань.

Щеплення робитимуть найбільш вразливим категоріям населення, серед яких літні мешканці та персонал закладів тривалого догляду. Більшість населення Канади зможе отримати щеплення до вересня наступного року.