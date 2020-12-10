Польща повинна отримати перші вакцини проти коронавірусу вже у січні. Тоді ж і почнеться вакцинація населення. Про це заявив віцеміністр охорони здоров’я Вальдемар Краска, пише «Польське радіо».

Він зазначив, що дата отримання вакцин залежатиме від дати їх затвердження Європейським агентством з лікарських засобів та від поставок виробників.

«Звісно тоді ми хочемо вакцинувати групу найбільшого ризику. На так званому нульовому етапі треба щепити передусім медичний персонал», – сказав Краска.

Він додав, що одними із перших вакцинують також старше населення. Вакцини будуть доступні у поліклініках, лікарнях та мобільних пунктах вакцинації. У МОЗ Польщі переконують, що вакцини будуть безпечними.

«Усі процедури, що потрібно дотримуватися під час виробництва вакцин з погляду їхньої ефективності, безпеки та якості, були збережені. Всі три клінічні етапи випробувань вакцини були також пройдені. Ці вакцини пройшли таку ж процедуру, як і щеплення від грипу», – додав Краска.

Однак він попереджає, що правило перебувати у масках у публічних місцях збережеться. Крім того, його повинні будуть дотримуватися і вакциновані люди.