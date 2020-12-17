Польща вводить жорсткий локдаун на новорічно-різдвяні свята
У Польщі закриють готелі й торгові центри, а на Новий рік введуть комендантську годину
До теми
Влада Польщі оголосила про введення жорсткого локдауну у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби Covid-19 в період з 28 грудня по 17 січня, повідомили в четвер, 17 грудня, польські ЗМІ.
«З 28 грудня по 17 січня ми вводимо загальнонаціональний карантин. На додаток до вже введених обмежень, які продовжують діяти, ми закриваємо готелі, в тому числі для ділових поїздок», – сказав на прес-конференції міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.
Також закриються гірськолижні траси і торгові центри (крім продуктових магазинів), а напередодні Нового року введуть комендантську годину, яка діятиме з 19:00 31 грудня до 6:00 1 січня. У цей період в Польщі буде заборонено будь-яке пересування.
заборонять пересуватися.
Видання Onet опублікувало список нових карантинних обмежень, які почнуть діяти у Польщі з 28 грудня до 17 січня:
- готелі будуть доступні лише їхнім працівникам, правоохоронцям, медикам та пацієнтам спеціалізованих лікарень;
- гірськолижні траси не працюватимуть;
- закриють торгові центри, крім продуктових магазинів, побутової хімії, аптек, книжкових і газетних магазинів, великоформатних меблевих магазинів;
- комендантська година в новорічну ніч, тобто заборона на пересування, діятиме з 19:00 31 грудня до 6:00 ранку 1 січня;
- тим, хто приїжджає до Польщі громадським транспортом, доведеться пройти 10-денний карантин;
- спортивна інфраструктура буде доступна лише для професійного спорту.
Також продовжать діяти обмеження, введені раніше:
- діти віком до 16 років з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00 ранку можуть подорожувати лише з опікуном;
- на зборах можуть бути присутніми не більше п’яти людей;
- заборонені весілля, причастя та вечірки;
- тренажерні зали, фітнес-клуби та аквапарки залишаються закритими;
- ресторани та бари закриті, однак їм дозволено працювати навинос;
- магазини та церкви можуть вміщувати максимум одну людину на 15 кв.м;
- у магазинах з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00діють так звані години для людей похилого віку.
Нагадаємо, що жорсткий локдаун на новорічно-різдвяні свята вводять, зокрема, Німеччина й Туреччина. Натомість в Україні локдаун запроваджують з 8 по 24 січня, однак деякі додаткові карантинні обмеження почнуть діяти вже з 19 грудня.
Попри те, що ресторанам заборонено працювати після 23:00, в новорічну ніч для них діятиме виняток – дозвіл працювати до 01:00.