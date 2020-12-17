Влада Польщі оголосила про введення жорсткого локдауну у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби Covid-19 в період з 28 грудня по 17 січня, повідомили в четвер, 17 грудня, польські ЗМІ.

«З 28 грудня по 17 січня ми вводимо загальнонаціональний карантин. На додаток до вже введених обмежень, які продовжують діяти, ми закриваємо готелі, в тому числі для ділових поїздок», – сказав на прес-конференції міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Також закриються гірськолижні траси і торгові центри (крім продуктових магазинів), а напередодні Нового року введуть комендантську годину, яка діятиме з 19:00 31 грудня до 6:00 1 січня. У цей період в Польщі буде заборонено будь-яке пересування.

заборонять пересуватися.

Видання Onet опублікувало список нових карантинних обмежень, які почнуть діяти у Польщі з 28 грудня до 17 січня:

готелі будуть доступні лише їхнім працівникам, правоохоронцям, медикам та пацієнтам спеціалізованих лікарень;

гірськолижні траси не працюватимуть;

закриють торгові центри, крім продуктових магазинів, побутової хімії, аптек, книжкових і газетних магазинів, великоформатних меблевих магазинів;

комендантська година в новорічну ніч, тобто заборона на пересування, діятиме з 19:00 31 грудня до 6:00 ранку 1 січня;

тим, хто приїжджає до Польщі громадським транспортом, доведеться пройти 10-денний карантин;

спортивна інфраструктура буде доступна лише для професійного спорту.

Також продовжать діяти обмеження, введені раніше:

діти віком до 16 років з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00 ранку можуть подорожувати лише з опікуном;

на зборах можуть бути присутніми не більше п’яти людей;

заборонені весілля, причастя та вечірки;

тренажерні зали, фітнес-клуби та аквапарки залишаються закритими;

ресторани та бари закриті, однак їм дозволено працювати навинос;

магазини та церкви можуть вміщувати максимум одну людину на 15 кв.м;

у магазинах з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00діють так звані години для людей похилого віку.

Нагадаємо, що жорсткий локдаун на новорічно-різдвяні свята вводять, зокрема, Німеччина й Туреччина. Натомість в Україні локдаун запроваджують з 8 по 24 січня, однак деякі додаткові карантинні обмеження почнуть діяти вже з 19 грудня.

Попри те, що ресторанам заборонено працювати після 23:00, в новорічну ніч для них діятиме виняток – дозвіл працювати до 01:00.