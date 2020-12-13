Влада Німеччини на тлі складної ситуації з пандемією коронавірусу вирішила запровадити з 16 грудня жорсткий локдаун, який діятиме щонайменше до 10 січня. Про це в неділю, 13 грудня домовилися федеральний і земельні уряди Німеччини, пише DW.

У період локдауну будуть закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Також залишаться відкритими аптеки і банки. Не працюватимуть під час локдауну перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг.

Діти дошкільного та шкільного віку вже з 16 грудня за можливості повинні залишатися вдома. Аби уможливити догляд за дітьми, підприємства повинні пропонувати своїм працівникам можливість працювати з дому. Також уряд рекомендує компаніям за можливості оголосити канікули на час локдауну. Водночас німецький уряд вирішив розширити фінансову допомогу підприємствам.

Зустрічатися під час локдауну можна максимально п’ятьом людям із двох домогосподарств. Це обмеження дещо послаблять на час святкування Різдва – з 24-го по 26 грудня, однак лише для кола найближчих родичів. Богослужіння у храмах дозволять, але без співів та з дотриманням жорстких гігієнічних заходів.

Крім того, буде заборонено вживання алкогольних напоїв у громадських місцях. За порушення цієї заборони передбачені штрафи. Також заборонять продаж піротехніки. Таким чином, Новий рік німці зустрічатимуть без традиційних феєрверків.

Нагадаємо, з 2 листопада у Німеччині діє «м'який» локдаун. Однак він не дав бажаного результату, оскільки кількість хворих і надалі зростає.