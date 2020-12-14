Кабінет міністрів України запровадив на всій території України нові карантинні обмеження, які почнуть діяти з суботи, 19 грудня.

Як повідомила прес-служба уряду в понеділок, 14 грудня, з 19 грудня в Україні заборонено:

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї людини на 10 кв. Метрів;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень навинос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. При цьому в ніч з 31 грудня на 1 січня робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00;

релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Також зберігаються заборони, введені раніше:

перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації;

проведення масових культурних (в т.ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь понад 20 людей та недотримана дистанція у 1,5 м між учасниками (виключення: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи необхідні для забезпечення роботи органів влади);

робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу;

перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро);

проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

розміщення в закладах харчування більше 4 повнолітніх осіб за одним столом та коли відстань між столами менш ніж 2 метри;

робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 метри, а відвідувачі не мають правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту;

перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими винятками);

діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів);

відвідування закладів освіти групами понад 20 людей, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладу освіти;

проведення планових заходів з госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізована (третинна) меддопомога та інша невідкладна меддопомога);

робота спортивних залів та фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше однієї людини на 20 квадратних метрів;

відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців;

перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО та Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими винятками);

відвідування сторонніми особами закладів соцзахисту, в яких перебувають окремі категорії громадян (люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями та інше).

Раніше уряд також запровадив посилений карантин в Україні на період з 8 до 24 січня. Серед іншого, буде заборонено роботу салонів краси чи перукарень (за винятком роботи за попереднім записом), роботу закладів харчування (окрім навинос чи на доставку), прийом відвідувачів у ТРЦ (за винятком купівлі товарів першої необхідності), а також роботу продовольчих і непродовольчих ринків.