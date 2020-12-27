Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на закупівлю вакцині від Covid-19 у бюджеті на 2021 рік закладено майже 3 млрд грн. Про це Шмигаль повідомив у Facebook у неділю, 27 грудня.

За його словами, Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти Covid-19.

«Уряд та Офіс президента активно працюють, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX. Майже 3 млрд грн на ці потреби вже закладено у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям», – написав Шмигаль.

Він додав, що цього тижня закупівлю вакцин від Covid-19.обговорив із послами G7 та ЄС.

«Також це питання опрацьовується спільно зі Світовим банком та ЄІБ. Відповідна робота ведеться і на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини, інших країн. Тривають активні перемовини з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин із ЄС», – зазначив Шмигаль.

Як інформував ZAXID.NET, раніше стало відомо про те, що Уряд розглядає три сценарії отримання вакцини від коронавірусу. Окрім програми COVAX, Україна може скористатись надлишком вакцин в інших державах, або домовитись безпосередньо з компанією-виробником.

24 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках, яка, зокрема, передбачає, що за цей період має бути вакциновано щонайменше 50% населення.