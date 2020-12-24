За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, уряд розглядає три сценарії отримання вакцини від коронавірусу. Про це Кулеба розповів в ефірі «Україна 24».

За його словами, перший із шляхів отримання Україною вакцини від коронавірусу вже фактично реалізовано – це програма COVAX.

«Президент приділяє цьому питанню надзвичайно велику увагу, досягається це наступним чином. Перше. Можна політичними інструментами збільшити кількість вакцин, які нам видадуть через програму COVAX», – зазначив Кулеба.

Другим способом отримання вакцини від COVID, за словами міністра, є прохання про продаж або передачу надлишку препарату у країн, які закупили кількість доз, що дозволяють їм кілька разів вакцинувати населення.

«Третє. Є політичний вплив, тобто ти приходиш у компанію-виробник вакцини, вони кажуть "ми готові, але нам потрібна позиція уряду країни, де знаходиться наш бізнес", і тоді ти йдеш в уряд домовлятися», – додав Кулеба.

Нагадаємо, що 24 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках, яка, зокрема, передбачає, що за цей період має бути вакциновано щонайменше 50% населення.