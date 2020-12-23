Україна сподівається безкоштовно отримати ще 8 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих 8 млн доз. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшков в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, Україна може розраховувати щонайменше на 8 млн доз вакцини, тобто на розраховану кількість доз відповідно до 20% всього населення.

Але МОЗ продовжує перемовини з ВООЗ для того, щоб збільшити кількість доз. За словами Ляшка, все залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX.

«Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 мільйонів доз – ми це проговорюємо, але поки що гарантій немає. 8 мільйонів – це стовідсоткова гарантія, 16 – це потенційна можливість», – заявив Ляшко.

За словами Ляшка, разом із вакцинами Глобальний альянс із вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки.

Нагадаємо, що Україна в межах ініціативи COVAX підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від Covid-19 – і 12 грудня COVAX схвалив цей запит. Цієї вакцини вистачить на вакцинацію 4 млн громадян (одній людині потрібно дві дози).

У МОЗ очікують отримати вакцину від COVAX наприкінці першого кварталу 2021 року, але сподіваються ще закупити вакцини безпосередньо у виробників та почати вакцинувати населення вже у лютому.

Безкоштовними вакцинами будуть робити щеплення представникам із груп ризику за сферою діяльності чи віком – це майже 21 млн осіб. Є 12 пріоритетних груп населення: працівники сфери охорони здоров’я; військові; педагоги; люди похилого віку; люди з супутніми захворюваннями, особи, які живуть у соцустановах тощо.

Згідно з національним планом імунізації населення від Covid-19, вакцинація проходитиме в чотири етапи щонайменше до березня 2022 року.