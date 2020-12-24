Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав Дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках, яка, зокрема, передбачає, що за цей період має бути вакциновано щонайменше 50% населення. Про це Степанов написав у себе у Facebook.

Степанов нагадав, що імунізація проводитиметься на базі кабінетів і пунктів щеплень, яких наразі в Україні налічується понад 11 тис. Окрім того, будуть організовані мобільні бригади з імунізації, а також тимчасові центри вакцинації за прикладом Італії та Німеччини.

Міністр підкреслив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде виключно добровільною. Очільник МОЗ також оприлюднив інфографіку з деталями реалізації Дорожньої карти з вакцинації.

Так, згідно з інфографікою, перший етап буде охоплювати приблизно 355 тис. людей з критичним ризиком інфікування – медпрацівники, які надають допомогу хворим на Covid-19, люди і працівники в інтернатних закладах, будинках для літніх людей, військовослужбовці.

Під час другого етапу вакцинуватимуть людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і тих, хто надає медпослуги. Таких приблизно 2,3 млн людей.

Третій етап вакцинації охопить осіб з високим ризиком захворіти і тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави – близько 7,2 млн людей.

Четвертий етап передбачає вакцинування людей з підвищеним ризиком інфікування та тих, хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави – близько 11 млн осіб.

Під час п'ятого етапу будуть щеплювати інші категорії населення, які не входять до пріоритетних груп. Етап охопить близько 19 млн людей.

Як зазначив Степанов, Дорожня карта з проведення масової вакцинації від COVID-19 готувалася за участю профільних фахівців — національних і міжнародних експертів у сфері громадського здоров’я та імунізації, а також Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.