Кабінет міністрів на позачерговому засіданні, яке відбулося напередодні, затвердив постанову про виділення 1,3 млрд грн на закупівлю вакцини. Про це йдеться у повідомленні урядового порталу, опублікованому у четвер, 24 грудня.

Постанова передбачає виділення Міністерству охорони здоров’я кошти із Covid-фонду для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

«Проектом постанови здійснено збалансований перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яке прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів», ­ йдеться у повідомленні.

Реалізація здійснюватиметься у межах загального та спеціального фондів Державного бюджету України на 2020 рік.

Нагадаємо, раніше Степанов заявляв, що Україна хоче за державні гроші вакцинувати щонайменше 20,7 млн людей, але в держбюджеті немає на це коштів.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України планує провести першу вакцинацію від Covid-19 у лютому 2021 року, воно веде переговори з компаніями-виробниками вакцин.

Крім того, Україна отримала від COVAX (Глобального фонду доступу до вакцин проти Covid-19) офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавірусу й очікує її постачання наприкінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.