Країни ЄС отримали перші партії вакцини Pfizer/BioNTech

У країнах Європейського Союзу стартувала масова вакцинація населення від Covid-19. Щеплення препаратом компаній Pfizer та BioNTech, яку нещодавно схвалив європейський медичний регулятор, роблять медичним працівникам, людям похилого віку та провідним політикам.

Як пише Reuters, у неділю, 27 грудня, в Чехії першими щепили чеського прем’єр-міністра Андрея Бабіша та 95-річну ветеранку Другої світової війни Емілію Репнікову. Водночас в Італії вакцину ввели низці медичним працівникам, передає Associated Press.

Також відомо, що у неділю зранку, вакцинація розпочалася і в Польщі. Прес-служба Канцелярії прем’єр-міністра відзначає, що першими в країні вакцинували медсестру центрального клінічного шпиталю МВС у Варшаві Аліцію Якубовську та директора цього закладу Вальдемара Вежбу.

Вакцину від коронавірусу першими отримали також медичні працівники у Литві та Румунії. Відомо, що 27 грудня вакцинація населення розпочинається в Іспанії, Австрії та Болгарії. Натомість Бельгія та Люксембург планують почати вакцинацію 28 грудня, а Нідерланди – з 8 січня.

До слова, щеплення від коронавірусу вже проходять у Великій Британії, США, Канаді, а також в Сербії та інших країнах.

Нагадаємо, що в суботу, 26 грудня, в усі країни Європейського Союзу доставили перші партії вакцини Pfizer та BioNTech доставили. Держави отримають по 9750 доз, які розраховані для вакцинації 4875 людей. Того ж дня перші щеплення почали робити в Угорщині та в Німеччині.