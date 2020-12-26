Угорщина першою з країн ЄС розпочала вакцинацію населення від Covid-19
Щеплення почали робити за день до розгортання вакцинації в інших європейських країнах
Світ — Максим Охримчук, сьогодні, 16:590
Угорщина почала вакцинувати працівників лікарень у Будапешті
Угорщина розпочала вакцинацію населення від коронавірусу у суботу, 26 грудня, за день до початку розгортання вакцинації в інших країнах ЄС. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.
Зазначено, що Угорщина ввела вакцину компанії Pfizer/BioNTech працівникам передових лікарень Будапешта після отримання першої партії доз, якої достатньо для вакцинації 4875 осіб.
Першою, кому зробили щеплення, була лікарка центральної лікарні Дель-Пешта Адрієнна Кертес.
Вакцинація почалася за день до того, як низка європейських країн, зокрема Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Португалія та Іспанія, планують почати масову вакцинацію.
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