Угорщина почала вакцинувати працівників лікарень у Будапешті

Угорщина розпочала вакцинацію населення від коронавірусу у суботу, 26 грудня, за день до початку розгортання вакцинації в інших країнах ЄС. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

Зазначено, що Угорщина ввела вакцину компанії Pfizer/BioNTech працівникам передових лікарень Будапешта після отримання першої партії доз, якої достатньо для вакцинації 4875 осіб.

Першою, кому зробили щеплення, була лікарка центральної лікарні Дель-Пешта Адрієнна Кертес.

Вакцинація почалася за день до того, як низка європейських країн, зокрема Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Португалія та Іспанія, планують почати масову вакцинацію.