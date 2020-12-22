У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що нова вакцина проти коронавірусу все ще працюватиме проти нового штаму вірусу, який швидко поширюється у Великій Британії. Про це заявила головна технічна спеціалістка ВООЗ Марія Ван Керкхов, повідомляє Global News.

За її словами, в організації вважають, що новий штам коронавірусу, виявлений у Британії, не впливає на ефективність вакцини від Covid-19. Також вона додала, що на даний момент немає жодних доказів, що мутований вірус може збільшити тяжкість перебігу хвороби.

Майк Райан, провідний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій, зазначив, що за останні місяці з’явилося кілька нових штамів.

Однак він підкреслив, що вони не викликають занепокоєння, додавши, що жоден з штамів ще не вплинув на важкість перебігу хвороби та не навчився «ховатися» від діагностики або від вакцин.

Представники ВООЗ додали, що коронавірус мутує «набагато повільніше», аніж сезонний грип, попри те, що новий штам дозволяє йому легше поширюватися.

«SARS-CoV-2 мутує набагато повільніше, ніж грип… Ми спостерігали низку змін і мутацій, жодна з них не здійснила істотного впливу ні на чутливість вірусу до будь-якого з використовуваних в даний час терапевтичних засобів, ліків або вакцин, які перебувають у стадії розробки», – заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сум'я Свамінатан.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий мутований штам коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. З огляду на це, британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Зазначається, що протягом вихідних про заборону на польоти до Британії оголосили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада, Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор та Колумбія, Польща, Хорватія, Фінляндія, Гонконг та ін.