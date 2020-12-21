Після того, як низка європейських країн ввела заборону на авіасполучення із Великою Британією, керівні органи Євросоюзу можуть повністю перекрити всі шляхи сполучення із туманним Альбіоном. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Після рішення Франції закрити кордони, євротунель – підводне сполучення між Британськими островами та материковою частиною Європи теж виявилося закритим. Бельгія також закриває свої кордони як мінімум на 24 години, що також пов`язані з євротунелем.

За інформацією Bild, ЄС піде за цим прикладом і ухвалить ще більш далекосяжний захід: на початку тижня зупинить всі пасажирські перевезення з Британії, в тому числі морем і залізницею. Це означає перекриття для англійців не лише євротунелю, але і всіх портів.

Німеччина вже скликає термінове засідання країн-членів Євросоюзу через поширення нового штаму коронавірусу.

Нагадаємо, що 20 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про сплеск захворювань на Covid-19 та появу нового штаму вірусу в країні.

За словами Джонсона, новий штам може бути на 70% заразнішим і передається швидше, ніж оригінальний вид захворювання.

Водночас він повідомив, що наразі немає жодних даних про те, що нова мутація вірусу викликає важчий перебіг захворювання чи відрізняється вищою смертністю.

Міністр охорони здоров’я Британії Метт Генкок заявив, що ситуація з новим штамом коронавірусу «вийшла з-під контролю» влади.

Одразу після цього, випадки інфікування таким же штамом зафіксували у материковій Європі, зокрема, в Італії.