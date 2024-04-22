Відпочинкова зона буде доступною для всіх охочих

Львівська міськрада облаштує спортивно-рекреаційну зону на території пляжу біля озера в Наварії. Нею зможуть користуватися всі охочі, зокрема, й військові, які проходять реабілітацію в Національному реабілітаційному центрі Unbroken. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Пустомитівської міської ради на засіданні 19 квітня.

Як повідомив 22 квітня заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, проект стане одним із напрямків екосистеми Unbroken. Зокрема, на території розвиватимуть спортивну реабілітацію для українських військових, тож облаштована територія буде інклюзивною.

Реалізовуватимуть проект у межах агломерації, оскільки озеро Наварія перебуває в користуванні ЛМКП «Львівтеплоенерго», але розташоване на території Пустомитівської громади.

За словами заступника міського голови Львова Любомира Зубача, облаштовуватимуть спортивну базу водних видів спорту за позабюджетні гроші. Йдеться не про капітальне будівництво, а лише про благоустрій.

Концепцію благоустрою озера розробив архітектор Тарас Сулик, згідно з якою на території облаштують спортивні майданчики та пішохідні доріжки, місця для кемпінгу, реорганізаують паркувальну зону, встановлять вуличні меблі.

Фото та візуалізація ЛМР

«Основне функціональне призначення озера Наварія – це технічна водойма “Львівтеплоенерго”, але за всіма своїми характеристиками це ідеальне місце для відпочинку, рекреації і занять спортом. А ми поставили собі амбітну ціль – зробити на одній з локацій озера якісну спортивно-рекреаційну зону в межах напрямку Unbroken Sport. Вже певний час спільно працюємо з Пустомитівською міською радою, з Федерацією веслярства та обрали локацію, де хочемо почати влаштовувати спортивну базу, де зможуть тренуватися діти, де відпочиватимуть і проходитимуть водні реабілітаційні процедури наші військові, які цього потребують. Ми розробили перший етап цього проекту, який передбачає благоустрій території і облаштування певних елементів: доріжки, помости», – зазначив Любомир Зубач.

Поза змаганнями і заходами з реабілітації, цей простір буде доступний для всіх охочих.

Озеро в Наварії входить до Щирецького водосховища, побудованого у 1949 році на річці Щирка. Водосховище перебуває на балансі Львівської ТЕЦ-1. Його головним призначенням є регулювання стоку річки та наповнення систем технічного водопостачання ТЕЦ та інших підприємств. Одночасно місцеві використовують водосховище як зону відпочинку, а також для риболовлі та рекреації.