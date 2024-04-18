Водосховище розташоване у селі Оселя, неподалік Яворова

Господарський суд повернув у комунальну власність водосховище в селі Оселя біля Яворова, яке багато років для ведення рибного господарства використовувало ТзОВ «Яворівський відпочинок». При цьому, компанія не уклала з громадою відповідний договір оренди та не сплачувала за неї.

Штучне водосховище в селі Оселя створили на початку 1970-х для накопичення і скиду пластових та дренажних вод із Яворівського гірничо-хімічного комбінату. А у середині 1990-их років Яворівське родовище сірки майже виробило свої запаси, тому постало питання про ліквідації наслідків видобування сірки. Невдовзі водосховище втратило своє первинне призначення й його почали використовувати для рекреації та риболовлі.

Як повідомили в прокуратурі, водосховище площею понад 130 га перебувало в оренді ТзОВ «Яворівський відпочинок». Підприємство тривалий час без відповідних документів використовувало водосховище для ведення рибного господарства, отримуючи прибуток. При цьому, компанія не уклала з громадою договір оренди землі та не сплачувала за неї.

«Використання водного об’єкта із зайнятими ним землями водного фонду всупереч встановленому законодавством порядку суперечить інтересам держави у сфері ефективного і раціонального використання природних ресурсів», – повідомили в прокуратурі.

9 квітня Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Яворівський відпочинок» усунути перешкоди у користуванні та земельною ділянкою з водосховищем та повернув її у власність Яворівської міської ради.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Яворівський відпочинок» зареєстроване у 2006 році в Новояворівську та займається туризмом і рибальством. Компанія належить мешканцю Страдча Юрію Романенку та мешканцю Свидниці Ярославу Шевчику.