Територія готельного комплексу з озером у Басівці позначена червоним кольором

Господарський суд Львівської області відмовився повернути в державну власність ділянку з озером у Басівці в комунальну власність. Прокуратура не змогла довести, що озеро в межах курорту «Гранд Резорт» є природнім і його приватизували з порушенням водного та земельного кодексів.

Йдеться про ділянку площею 9,7 га поблизу Лапаївського лісництва в Басівці, на території якої розташоване озеро площею 4,8 га. У 2006 році Пустомитівська РДА [розформована в межах децентралізації у 2020 році] продала ЗАТ «Інтертранс» земельну ділянку площею 9,7 га, що розташована на території Годовицько-Басівської сільської ради. Цю ділянку компанія «Інтертранс» купила за 2,1 млн грн.

У 2010 році за 5,5 млн грн «Інтертранс» продало ділянку з озером ТОВ «Інтертрансгруп», а у 2018 році ділянку перепродали ПП «Торговий дім "Орбіта"» за 25,5 млн грн. На підставі цього договору нотаріус зареєстрував за «Торговим домом "Орбіта"» право власності на ділянку 9,7 га. За даними прокуратури, у 2017 році озеро висушили до 1,7 га, а станом на кінець 2021 року його площу збільшили до 5 га.

Через приватизацію ділянки з озером Сокільницька сільська рада, до якої тепер входить Басівка, звернулась в прокуратуру. За версією прокуратури, розпорядження голови Пустомитівської РДА щодо продажу земельної ділянки з водним об'єктом прийняте з порушенням земельного кодексу: за вимогами водного та земельного кодексів України не передбачена приватизація ділянок у межах прибережних смуг, їх можна передати лише в оренду.

Представник ПП «Торговий дім "Орбіта"» в суді стверджували, що озеро є штучним і використовується для збору технічної води. Однак згідно з паспортом водного об’єкта, озеро в Басівці – це русловий ставок на річці Щирка з гідротехнічними спорудами – греблею, водопідвідним каналом та шандорним водовипуском. Пізніше ЛОДА не проводила оновлену інвентаризацію цього озера, оскільки власники обмежили до нього доступ.

За цей час навколо озера збудували туристичний комплекс «Гранд Резорт». У суді представники комплексу переконували, що саме вони підтримували життєдіяльність озера з туристичною метою й облаштували кілька свердловин для нормального функціювання та водного балансу ставка.

Cуд, зважаючи на висновки експертів, визначив, що на момент приватизація ділянки в 2006 році там був штучний ставок. Також суд вважає, що право власності на земельну ділянку поширюється й на водні об'єкти, розташовані в її межах, а, отже, порушень під час приватизації землі не було.

Зважаючи на це, 24 квітня суддя Господарського суду Тарас Фартушок у позові прокуратури щодо повернення 9,7 га землі в державну власність відмовив. Суд зобов’язав Львівську обласну прокуратуру виплатити 128,3 тис. грн витрат на експертизи. Прокуратура вже подала апеляцію на це рішення до Західного апеляційного господарського суду.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Торговий дім "Орбіта"» зареєстроване майже 10 років тому у Ставчанах. Одноосібною власницею компанії є Любов Денис. Їй належить фермерське господарство «Оброшино» та низка компаній, що займаються вирошуванням рослин.