ТзОВ «Узлісся» приватизувало 15 га землі із природнім озером у Стрілках, хоча керівництво компанії стверджує, що озеро є штучним

Північний апеляційний господарський суд повернув у державну власність 15 га землі з природнім озером на території елітного відпочинкового комплексу Edem Resort Medical & SPA біля Львова, яку незаконно приватизували у 2019 році. Про це 8 листопада повідомило видання Lviv.media. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у прес-службі суду.

Засідання суду відбулось у середу, 8 листопада. ТзОВ «Узлісся», що керує відпочинковим комплексом Edem Resort у Стрілках, намагалось оскаржити рішення Господарського суду Києва, який ще в березні 2023 року суд визнав розпорядження голови ЛОДА про передачу ділянки в приватну власність та договір купівлі продажу недійсними і скасував право власності на землю з озером за ТзОВ «Узлісся». Однак Північний апеляційний господарський суд постановив залишити рішення суду першої інстанції без змін. Цю постанову ще можна оскаржити в Касаційному суді.

Напередодні суду в сюжеті телеканалу НТА, який контролює власник Edem Resort Ігор Кривецький, керівництво відпочинкового комплексу заявило, що прокуратура тисне на бізнес й звинуватило суд у підкупі. Адміністрація комплексу погрожувала припинити роботу, якщо озеро доведеться повернути в державну власність.

Як повідомляв ZAXID.NET, суди щодо озера в Стрілках тривають понад три роки. У 2019 році тодішній голова ЛОДА Маркіян Мальський видав розпорядження, який дозволив ТзОВ «Узлісся» купити і приватизувати 15 га землі на території Edem Resort Medical & SPA в Стрілках, на якій розташоване природнє озеро, що займає 9,2 га.

Пізніше через приватизацію водойми прокуратура відкрила кримінальну справу. Наступного дня на офіційній сторінці «Едем Резорту» з’явилася заява про добровільне повернення озера у державну власність. Однак, попри цю обіцянку, ділянка досі залишається у приватній власності ТзОВ «Узлісся».

Перші суди визнали за ТзОВ «Узлісся» право власності на водойму, оскільки не побачили її на карті, однак Верховний суд відправив справу на повторний розгляд. Своєю чергою керівництво комплексу стверджує, що озеро є штучним і історично його там ніколи не існувало, втім сам же комплекс багато років орендував цю ділянку саме як природню водойму, що живиться з Дністра.

Нагадаємо, найбільший в Україні відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa у Стрілках займає площу понад 110 га й належить відомому бізнесмену Ігорю Кривецькому. ZAXID.NET неодноразово писав, що майже уся ця територія перейшла у власність Кривецького через сумнівні схеми скуповування земельних ділянок в учасників АТО за значно нижчою від ринкової вартістю.

В жовтні голова ЛОВА Максим Козицький передав у користування іншої компанії Ігоря Кривецького «Едем Кідс» 5,2 га лісової землі в Свіржі, неподалік Edem Resort. Поруч розташований дитячий табір «Дружба», який ця ж компанія купила в Львівської обласної організації профспілки агропромислового комплексу.