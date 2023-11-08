У 2019 році ТзОВ «Узлісся» незаконно приватизувало ділянку з озером у селі Стрілки біля Львова

Масштабний відпочинковий комплекс біля Львова Edem Resort Medical & SPA, що належить екс-нардепу Ігорю Кривецькому, заявив про «тиск на бізнес та загрозу втрати робочих місць». Судова справа щодо можливого незаконного привласнення ділянки з озером у селі Стрілки триває вже кілька років. Прокуратура стверджує, що 15 га землі з природнім озером продали в приватну власність незаконно, тоді як керівництво відпочинкового комплексу стверджує, що озеро штучне. У маніпулятивному сюжеті підконтрольного Кривецькому телеканалі НТА керівництво Edem Resort погрожує припинити роботу, якщо озеро доведеться повернути в державну власність.

Йдеться про ділянку площею 15 га у селі Стрілки, де розташований елітний готельно-відпочинковий комплекс «Едем Резорт», що належить відомому львівському бізнесмену Ігорю Кривецькому. 9,2 га від усієї території займає природнє озеро, ділянку з яким бізнесмен орендував із 2003 року. У 2019 році ТзОВ «Узлісся», яке керує відпочинковим комплексом, завдяки розпорядженню тодішнього голови ЛОДА Маркіяна Мальського, купило і приватизувало.

У червні 2020 року прокуратура вирішила оскаржити незаконну приватизацію озера, оскільки земельне законодавство забороняє продаж водних об’єктів. Наступного дня на офіційній сторінці «Едем Резорту» з’явилася заява про добровільне повернення озера у державну власність. Однак, попри цю обіцянку, ділянка досі залишається у приватній власності ТзОВ «Узлісся».

У 2021 році Господарський суд Києва розглянув позов прокуратури щодо повернення 15 га землі з озером у Стрілках у державну власність. Однак судові експерти не побачили озера на цій ділянці, а суд, відповідно, – підстав для повернення землі державі. Тому суддя Київського господарського суду Інга Усатенко визнала розпорядження ЛОДА про продаж ділянки з озером законним. У 2022 році це рішення підтвердив і Північний апеляційний господарський суд.

В серпні 2022 року Касаційний господарський суд скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив справу на новий розгляд у Господарський суд Києва. В березні 2023 року суд визнав розпорядження голови ЛОДА та договір купівлі продажу земельної ділянки недійсними і скасував право власності на ділянку з озером за ТзОВ «Узлісся». Зараз цю справу розглядає Північний апеляційний господарський суд.

7 листопада підконтрольний Ігорю Кривецькому телеканал НТА опублікував маніпулятивний сюжет, в якому адміністрація відпочинкового комплексу Edem Resort звинуватила суди в корупції, а прокуратуру – в тиску на бізнес. Керівництво стверджує, що відпочинковий комплекс опинився на межі закриття через багаторічні суди через приватизацію озера.

«Сьогодні керівництво Edem Resort вимушено готується призупинити роботу через суди. У березні 2023-го Господарський суд Києва задовольнив позов Львівської обласної прокуратури, яка вимагала визнати недійсним договір купівлі-продажу земельної ділянки, на якій розташована споруда для занять водними видами спорту», – йдеться в сюжеті.

Керівництво комплексу стверджує, що озеро – це штучна водойма, а природнього ставка там ніколи не було, тому якщо за рішенням суду його доведеться привести до попереднього стану, то комплекс припинить роботу, а близько півтисячі працівників – втратять роботу. Законність приватизації озера в сюжеті захищає і голова Бібрської ОТГ Роман Гринус і кілька військових, які проходять тут реабілітацію.

Роман Гринус переконує, що на місці озера завжди було поле, однак цю тезу спростовує те, що у 2009 році ТзОВ «Узлісся» уклало з Перемишлянською РА договір оренди озера, який за паспортом водного об’єкта є природним русловим ставком, що живиться через канал із річки Дністер.

Додамо, що паралельно триває розгляд кримінального провадження щодо Маркіяна Мальського. Ще після вручення підозри він стверджував, що процедуру продажу ділянки розпочали задовго до призначення Маркіяна Мальського, зокрема за часів керівництва ЛОДА Олегом Синюткою, і він не міг перевірити всієї попередньої документації. Розпорядження про продаж землі погодило управління Держгеокадастру у Львівській області, проект пройшов правову експертизу і отримав погодження в юридичному управлінні ЛОДА та в інших підрозділах.

Нагадаємо, загалом найбільший в Україні відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa у Стрілках займає площу понад 110 га. ZAXID.NET неодноразово писав, що майже уся ця територія перейшла у власність Кривецького через сумнівні схеми скуповування земельних ділянок в учасників АТО за значно нижчою від ринкової вартістю.

В жовтні голова ЛОВА Максим Козицький передав у користування іншої компанії Ігоря Кривецького «Едем Кідс» 5,2 га лісової землі в Свіржі, неподалік Edem Resort. Поруч розташований дитячий табір «Дружба», який ця ж компанія купила в Львівської обласної організації профспілки агропромислового комплексу.