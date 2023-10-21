Олег Захаров (ліворуч) та ведучий Юрій Ткач на весіллі в «Едем Резорті»

21-річний Олег Захаров, один із трьох організаторів п’яних вечірок у Києві, де споювали та домагалися дівчат під наркотиками, на початку жовтня відсвяткував своє весілля у відпочинковому комплексі «Едем Резорт». Про це в суботу, 21 жовтня, повідомив журналіст Андрій Лохматов, оприлюднивши у Facebook фото з весілля в елітному відпочинковому комплексі біля Львова, який належить Ігорю Кривецькому.

Нагадаємо, Олег Захаров та двоє його товаришів, 19-річні Ярослав Домбровський і Андрій Ярина, стали відомими завдяки вечіркам, які вони організовували у київській квартирі. 31 січня в соцмережах почали ширитися відео з алковечірок блогерів, які споювали неповнолітніх дівчат та «накачували» їх наркотиками. З однією з дівчат у безпорадному стані блогери імітували секс та знімали це на відео. Вже 1 лютого у помешканнях організатора вечірок Андрія Ярини та його поплічників пройшли обшуки поліції.

Андрія Ярину підозрюють у сексуальному насильстві та розповсюдженні порнографії – він поширював відеозаписи із непритомними дівчатами у Telegram. Суд обрав Ярині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ярославу Домбровському повідомили про підозру розповсюдженні порнографічного контенту, а Олегу Захарову – у сексуальному насильстві. Домбровський і Захаров 30 березня сплатили по 402 тис. грн застави кожен і вийшли із СІЗО.

Після гучного скандалу із затриманням усі троє фігурантів «п’яних вечірок» на деякий час зникли з інформаційного поля. Про весілля фігуранта «блогерських вечірок», яке відбулось ще на початку жовтня в «Едем Резорті», стало відомо лише зараз, після публікації у Facebook журналіста Андрія Лохматова. Він пише, що «під час весілля тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені стодоларові купюри». Ведучим на весіллі був відомий телеактор і комік із «95 кварталу» Юрій Ткач. Гонорар актора за 5 годин роботи становить 4 тис. доларів.

Журналіст Андрій Лохматов також оприлюднив фото і відео з весілля Олега Захарова, які сам наречений опублікував у своєму Instagram, де він має акаунт під ніком florence_oleh. Усі фото містять геотег Edem Resort Medical & SPA. Зараз профіль Захарова закритий.

Edem Resort Medical & SPA – відпочинковий комплекс із п'ятизірковим готелем, розташований у селі Стрілки, за 35 км від Львова. Власником готелю є колишній народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Кривецький.