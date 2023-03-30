Третій учасник справи Андрій Ярина на час слідства перебуватиме в СІЗО без права внесення застави

Двоє учасників «блогерських вечірок», де споювали та домагалися дівчат під наркотиками, вийшли з СІЗО під заставу. Підозрювані сплатили по 402 тис. грн кожен. Про це повідомило «Громадське» з посиланням на речницю Київської обласної прокуратури Олену Ковальову.

Зазначається, що раніше суд обрав підозрюваним Ярославу Домбровському та Олегу Захарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Ярославу Домбровському повідомили про підозру розповсюдженні порнографічного контенту, а Олегу Захарову – у сексуальному насильстві.

29 березня вони вийшли з СІЗО сплативши по 402 тис. грн застави кожен. Також суд зобов’язав підозрюваних прибувати на вимогу до слідчого та суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не спілкуватися зі свідками та потерпілими.

Загалом у цій справі проходить троє підозрюваних. Крім Ярослава Домбровського та Олега Захарова, під слідством перебуває організатор вечірок, 19-річний Андрій Ярина. Його підозрюють у сексуальному насильстві та розповсюдженні порнографії. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 31 січня в соцмережах почали ширитися відео з алковечірок блогерів, які споювали неповнолітніх дівчат та «накачували» їх наркотиками. З однією з дівчат у безпорадному стані блогери імітували секс та знімали це на відео. Вже 1 лютого у помешканнях організатора Андрія Ярини та його поплічників пройшли обшуки поліції – двом фігурантам скандалу вручили підозри за поширення порнографії, а ще шістьом учасникам – повістки до військкомату.