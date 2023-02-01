Після розголосу інциденту поліція прийшла з обшуками до організаторів вечірок у Києві та в ще одній області

Київська поліція проводить обшуки у організаторів вечірок, під час яких хлопці знімали на відео непритомних дівчат, ймовірно, під психотропами. В той час, як дівчата були непритомними, хлопці торкалися їхніх статевих органів та викладали ці відео у соцмережі.

Відео з алковечірок почали ширитись у соцмережах у вівторок, 31 січня. На це звернула увагу телеведуча Ярослава Кравченко, яка опублікувала допис про компанію хлопців, які влаштовують вечірки, куди запрошують дівчат, накачують алкоголем, а потім знімають у неадекватному стані. Пізніше Кравченко з незрозумілих причин видалила свій допис.

За її словами, організатором цих вечірок є блогер з Івано-Франківська Андрій Ярина, який займається криптовалютою. Відео з вечірок він викладав у відкритий доступ в Instagam і Telegram під нікнеймом casual_andrew_.

Відомо, що Ярина зі своїми приятелями переїхали до Києва, де почали організовувати гучні вечірки, а відео з них – викладали у соцмережі. На відео дівчата непритомні або перебувають у неадекватному стані й без одягу. В той час хлопці знімають на камеру їхні інтимні органи, домагаються та торкаються статевих органів.

На одному із відео Андрій Ярина розповідає, що в туалеті перебуває дівчина під дією ксанакса – сильного транквілізатора, що вживають при тривожності і безсонні.

«Вона буде чиєюсь мамою чи просто жінкою. І просто уявіть, пацани, в когось з вас буде така бл*ть дівчина. В мене в голові не вкладається», – каже він на відео.

На іншому відео видно, як біля туалету лежить напівоголена непритомна дівчина. Хлопці з неї насміхаються, після чого заностять у кімнату.

Після того, які ця ситуація набула широкого розголосу, Андрій Ярина закрив свою сторінку в Instagram, проте його ж сторінка в Telegram з кількома відео залишається загальнодоступною. Решта більш інтимних відео вже видалені.

1 лютого у Нацполіції повідомили, що у помешканні організаторів вечірок відбуваються обшуки.

«Як тільки в Інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання», – повідомили в поліції.

Правоохоронці встановили причетних до організації цих вечірок та встановили місце їх перебування. У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі та розшукові дії в Києві та ще в одному регіоні, ймовірно, в Івано-Франківську. За якою саме статтею відкрите кримінальне провадження в поліції не повідомляють.