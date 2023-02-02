Організаторів вечірок із непритомними дівчатами звинуватили в розповсюдженні порнографії
За вчинене їм загрожує від 3 до 7 років ув’язнення
Поліція оголосила про підозру в розповсюдженні порнографії блогеру та його спільнику, які знімали відео з непритомними дівчатами.
Як повідомила 2 лютого прес-служба Офісу генпрокурора, слідчі повідомили про підозру блогеру Андрію Ярині та його спільнику за статтею про виготовлення, зберігання та розповсюдження порнографії за ч. 3 ст. 301 ККУ. За вчинене їм загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.
«За даними слідства, підозрювані домовилися створювати контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок для подальшого розповсюдження», – йдеться в повідомленні.
«Наразі двох організаторів затримано та поміщено до СІЗО», – додали у поліції.
Правоохоронці провели обшуки в помешканнях підозрюваних, невдовзі суд обере хлопцям запобіжні заходи. Крім цього, поліція перевіряє їх причетність до шахрайства під час збору коштів на потреби ЗСУ.