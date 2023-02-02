Блогери організовували алковечірки, під час яких доводили дівчат до непритомного стану і знімали їх на відео

Поліція оголосила про підозру в розповсюдженні порнографії блогеру та його спільнику, які знімали відео з непритомними дівчатами.

Як повідомила 2 лютого прес-служба Офісу генпрокурора, слідчі повідомили про підозру блогеру Андрію Ярині та його спільнику за статтею про виготовлення, зберігання та розповсюдження порнографії за ч. 3 ст. 301 ККУ. За вчинене їм загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

«За даними слідства, підозрювані домовилися створювати контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок для подальшого розповсюдження», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хлопці орендували квартиру в Києві, запрошували дівчат, розпивали з ними алкоголь, доводячи їх до безсвідомого стану. Користуючись їхнім безпорадним станом, вони організатори вечірок імітували секс із ними та знімали це на відео. Ці відео вони викладали в соцмережі з принизливими підписами.

«Наразі двох організаторів затримано та поміщено до СІЗО», – додали у поліції.

Правоохоронці провели обшуки в помешканнях підозрюваних, невдовзі суд обере хлопцям запобіжні заходи. Крім цього, поліція перевіряє їх причетність до шахрайства під час збору коштів на потреби ЗСУ.