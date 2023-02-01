Поліція прийшла з обшуками до організаторів вечірок у Києві та в ще одній області

Двом фігурантам вечірок, на яких кривдили дівчат, вручили підозри, ще шістьом — вручили повістки до військкомату. Про це «Суспільному» повідомило джерело в Нацполіції.

Зазначимо, що офіційно поліція поки що про це не повідомляла.

Натомість раніше сьогодні стало відомо, що поліцейські розпочали кримінальне провадження після того, як в інтернеті оприлюднили фото і відео «п'яних» вечірок, під час яких хлопці знімали на відео непритомних дівчат, ймовірно, під психотропами. В той час, як дівчата були непритомними, хлопці торкалися їхніх статевих органів та викладали ці відео у соцмережі.

1 лютого до помешкання хлопців у Києві прийшли з обшуками. Організатором цих вечірок є блогер з Івано-Франківська Андрій Ярина, який займається криптовалютою.