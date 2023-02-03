Організаторів вечірок з непритомними жінками звинуватили у поширенні порно

19-річного блогера Андрія Ярину, який влаштовував вечірки, де домагався до дівчат під наркотиками, суд відправив у СІЗО. Його підозрюють у створенні та розповсюдженні порнографічного контенту. Про це повідомляє Суспільне.

Слідство встановило, що підозрюваний домовився зі своїми посправниками про створення контенту сексуально-насильницького характеру за участі дівчат. Він розповсюджував відеозаписи у Telegram.

Прокуратура просила найжорсткішого запобіжного заходу – тримання під вартою. Тоді як адвокат наполягав відпустити Ярину під заставу. Сам підозрюваний заявив в суді, що проводив онлайн-трансляції своїх «вечірок» начебто для збору грошей для ЗСУ.

Прокуратура втім не знайшла підтверджень подібних благодійних внесків. Ярина, якого підозрюють у поширенні порнографічного контенту, залишатиметься під вартою до 1 квітня без права внесення застави.

Відео з алковечірок почали ширитись у соцмережах у вівторок, 31 січня. На це звернула увагу телеведуча Ярослава Кравченко, яка опублікувала допис про компанію хлопців, які влаштовують вечірки, куди запрошують дівчат, накачують алкоголем, а потім знімають у неадекватному стані.

За її словами, організатором цих вечірок є блогер з Івано-Франківська Андрій Ярина, який займається криптовалютою. Відео з вечірок він викладав у відкритий доступ в Instagam і Telegram під нікнеймом casual_andrew_.

Відомо, що Ярина зі своїми приятелями переїхали до Києва, де почали організовувати гучні вечірки, а відео з них – викладали у соцмережі. На відео дівчата непритомні або перебувають у неадекватному стані й без одягу. В той час хлопці знімають їх на камеру, домагаються та торкаються статевих органів.

На одному із відео Андрій Ярина розповідає, що в туалеті перебуває дівчина під дією ксанакса – сильного транквілізатора, що вживають при тривожності і безсонні.

На іншому відео видно, як біля туалету лежить напівоголена непритомна дівчина. Хлопці з неї насміхаються, після чого заностять у кімнату.

Після того, які ця ситуація набула широкого розголосу, Андрій Ярина закрив свою сторінку в Instagram, проте його ж сторінка в Telegram з кількома відео залишається загальнодоступною. Решта більш інтимних відео вже видалені.

Правоохоронці повідомили про підозру двом фігурантам гучних вечірок. Ще шістьом вручили повістки до військкомату.