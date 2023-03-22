Хлопцям загрожує до 7 років ув'язнення

Організатору вечірок з непритомними дівчатами Андрію Ярині та ще одному учаснику повідомили про підозру за зґвалтування гості, яка була без свідомості. Момент сексуального насилля над дівчиною зняли на телефон інші учасники «блогерських вечірок».

Про підозру повідомили у прес-службі Офісу Генерального прокурора у середу, 22 березня. Учасників алковечірки, яка відбулась у Києві 31 січня, тримають під вартою.

«Встановлено, що в інший день блогер, раніше підозрюваний у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні порнографії, вмовив неповнолітню взяти участь у стрімі "блогерської вечірки". Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Івано-франківському блогеру Андрію Ярині та його другу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 153 ККУ (насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітніх). Їм загрожує позбавлення волі до 7 років.

Нагадаємо, 31 січня в соцмережах почали ширитися відео з алковечірок блогерів, які споювали неповнолітніх дівчат та «накачували» їх речовиною «Ксанакс». З однією з дівчат у безпорадному стані блогери імітували секс та знімали це на відео. Вже 1 лютого у помешканнях організатора Андрія Ярини та його поплічників пройшли обшуки поліції – двом фігурантам скандалу вручили підозри за поширення порнографії, а ще шістьом учасникам – повістки до військкомату. 3 лютого Андрію Ярині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 квітня без права на заставу.