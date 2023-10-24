Голова Львівської ОВА Максим Козицький передав у користування компанії львівського бізнесмена та власника відпочинкового комплексу «Едем Резорту» Ігоря Кривецького 5,2 га лісової землі в Свіржі. Поруч розташований дитячий табір «Дружба», який ця ж компанія купила в Львівської обласної організації профспілки агропромислового комплексу.

Йдеться про ділянку лісу площею 5,2 у селі Свірж, на березі однойменної річки. Зараз ця земля перебуває у власності Перемишлянського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП «Галсільліс». ТзОВ «Едем Кідс», що належить бізнесмену Ігорю Кривецькому, ще в січні 2023 року звернулася до Львівської ОВА з проханням надати цю лісову ділянку в користування для рекреаційних цілей, втім отримала відмову через рішення комісії з питань виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами у Львівській області.

Однак уже 12 жовтня голова Львівської ОВА Максим Козицький видав розпорядження, яким передав компанії «Едем Кідс» ділянку 5,2 га в користування на 49 років. У розпорядженні вказано, що цю ділянку можна використовувати виключно для рекреації без будівництва нових капітальних споруд.

Жовтим кольором позначені орієнтовні межі ділянки, а червоним – дитячого табору «Дружба»

Поруч із цією ділянкою розташований дитячий оздоровчий табір «Дружба», збудований у 1980 році за кошти кількох місцевих колгоспів для відпочинку дітей працівників. Табір складається з 19 двоповерхових будиночків та може вмістити за раз до 300 відпочивальників. У 2008 році Свірзька сільрада передала табір у користування Львівської обласної організації профспілки агропромислового комплексу. В 2016 році Перемишлянська районна рада намагалася скасувати рішення виконавчого комітету сільради в суді, однак програла справу в касації.

Понад 10 років профспілка організовувала в таборі відпочинок для дітей працівників АПК. Востаннє табір приймав відвідувачів у 2021 році. Міський голова Бібрки Роман Гринус, до складу якої після реформи децентралізації ввійшов Свірж, розповів ZAXID.NET, що після продажу будівлі дитячого табору зачинені й ніяких робіт на території не відбувається.

Будиночки дитячого табору

Як з’ясував ZAXID.NET, у грудні 2021 року Львівська обласна організація профспілки агропромислового комплексу продала все майно дитячого табору загальною площею 3917,7 м2 компанії «Едем Кідс», а юридичну особу профспілки, багаторічним директором якої був Роман Гавришкевич, ліквідували в березні 2022 року. У реєстрі речових прав на нерухоме майно вказано, що на основі договору купівлі-продажу у власність «Едем Кідс» перейшли всі 19 відпочинкових будиночків на вул. Підлісній, 12 у Свіржі, технічні будівлі, їдальня, вбиральня, водонапірна вежа та будівля з артезіанською свердловиною. Право власності на майно за компанією Ігоря Кривецького 1 грудня 2021 року зареєстрував приватний львівський нотаріус Ігор Кулиняк.

ТзОВ «Едем Кідс» зареєстроване в жовтні 2021 року, за місяць до придбання табору. Компанія зареєстрована в селі Стрілки за адресою відпочинкового комплексу Ігоря Кривецького «Едем Резорт». Директором компанії вказаний Олег Безпалов.

Курорт «Едем Резорт» збудували навколо озера, яке незаконно вибуло з держвласності й тепер використовується для приватних потреб. Зараз справа про приватизацію озера перебуває в суді.