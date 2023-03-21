На озері в Наварії хочуть облаштувати тренувальний центр

Міністерство освіти і науки передало у спільну власність територіальних громад Львівщини спортивно-веслувальну базу у Наварії біля Львова. Про це повідомляє прес-служба Львівської облради.

База належала Львівському обласному відділенню Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. МОН віддало її Львівській обласній військовій адміністрації, а та – передає громадам. Прийняття такого «подарунку» підтримала комісія з питань комунального майна Львівської облради, а на наступному засіданні за це мають проголосувати депутати.

Хоч сесія ще не ухвалила рішення, але депутати вже мають плани на веслувальну базу на озері в Наварії.

«Тут планується створити тренувальний центр водних видів спорту для проведення спортивних змагань різного рівня, підготовки членів збірних команд України в Олімпійських, Паралімпійських i Дефлімпійських iгpax, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи», – говорить заступник голови комісії, голова фракції «Голос» у ЛОР Ростислав Добош.

За словами начальника управління молоді і спорту ЛОВА Романа Хім’яка, влітку на базі планується провести 19 заходів обласного рівня з веслування на байдарках та каное і 12 заходів із веслування на човнах «Дракон». А у вересні тут відбудуться всеукраїнські змагання «ХХІ міжнародна Львівська регата».

Що означає спільна власність громад?

«У спільну власність територіальних громад Львівщини» означає, що усі громади області матимуть права на використання бази (на договорній основі), а також – обов’язки з фінансування на її утримання.

Оперативне управління спортивно базою вестиме комунальний заклад облради «Школа вищої спортивної майстерності».

Спортивно-веслувальна база розташована у селі Наварія усього за 14 км від Львова на Щирецькому водосховищі, що є на балансі Львівської ТЕЦ-1. На наварійському озері вже майже 50 років займаються греблею на байдарках і каное учні львівських спортивних шкіл. Частина водосховища використовується також для рекреації.

У 2017 році виник скандал із землею з однієї сторони озера, що отримав назву «наварійська справа».