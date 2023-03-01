Будівництво спорткомплексу тривало 8 років

У Львові біля школи №95, що на вул. Кавалерідзе, відкрили спорткомплекс пляжних видів спорту для учнів міських шкіл. Про це у Facebook повідомила народна депутатка Наталія Піпа.

Спорткомплекс складається із майданчиків для тренувань всередині будівлі, трибуни на 300 глядачів, роздягалок і душових. Трохи згодом тут відкриють п’ять полів для пляжного футболу, гандболу та волейболу.

У середу, 1 березня, у новому спорткомплексі відбулися і перші змагання районного етапу шкільних спортивних ліг з волейболу.

Спорткомплекс пляжних видів спорту на Сихові (фото Наталії Піпи, Антона Нікуліна та ЛМР)

Як інформував ZAXID.NET, ідея будівництва такого спорткомплексу виникла у 2013 році. У 2015 році розпочались будівельні роботи, що мали завершити до кінця 2016 року, але коштів не вистачало. У 2017 році на будівництво з міського бюджету виділили ще 2 млн грн, але і це не допомогло відкрити спорткомплекс.

Наталія Піпа каже, що для завершення ремонтних робіт залучено 13,5 млн грн із державного бюджету. У прес-службі ЛМР повідомили, що загальна вартість проекту становить 26 млн грн.

«Звісно, тут ще треба дещо допрацювати, доробити, але основне те, що діти мають де займатися спортом, розвиватися фізично і загартовувати своє тіло. А все чого бракує, думаю, місто, в короткі терміни додасть», – говорить Наталія Піпа.

Львівська міська рада офіційно не повідомляла про відкриття спорткомплексу на Сихові, що мешканці вже назвали «Мандаринка». Про спорткомплекс згадано лише в контексті старту шкільної ліги з волейболу в новому приміщенні. А керівник управління спорту ЛМР Антон Нікулін коротко написав «+1 до спортивної інфраструктури міста».